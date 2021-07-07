Еврокомиссия выдвинула Венгрии ультиматум из-за закона о гей-пропаганде

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала отменить новый закон против ЛГБТ-пропаганды в Венгрии. Об этом сообщает Euronews.
"Если Венгрия не исправит ситуацию, Еврокомиссия применит свои полномочия для защиты принципов и основополагающих договоренностей", – заявила она, отметив, что такой закон является отвратительным.
При этом фон дер Ляйен не уточнила, какие именно меры будут приниматься в отношении Будапешта.
В середине июля в Венгрии был принят закон о запрете пропаганды ЛГБТ-сообщества. Соответствующий документ подразумевает, что несовершеннолетние не могут видеть материалы, которые бы поощряли гомосексуальность или смену пола.
Представителям сообщества также запрещено принимать участие в детских программах. Кроме того, в школах будут введены ограничения на уроки сексуального воспитания.
Ранее руководство сети продовольственных магазинов "ВкусВилл" принесло извинения за публикацию статьи с однополой семьей. В сообщении компании подчеркивалось, что компания не имела намерений репрезентовать какие-либо политические и социальные взгляды.
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