Московский зоопарк закроется в 16:00 из-за ожидающейся непогоды

Фото: Агентство "Москва"
Администрация Московского зоопарка объявила о его закрытии в 16:00 из-за ожидающихся в городе ливней и грозы, продажа билетов временно приостановлена.
"Ради вашей безопасности зоопарк сегодня временно закрыл продажу билетов. Также все мы просим всех посетителей покинуть территорию зоопарка до 16:00", – сообщается на странице зоосада в Facebook.
Уточняется, что об открытии зоопарка сообщат отдельно.
Как сообщалось, в ближайшие часы в Москве ожидаются гроза, дождь, град и шквалистый ветер, порывы которого могут достигать 25 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, непогода сохранится с 16:00 18 августа до 10:00 19 августа.
Сергей Собянин призвал жителей столицы к осторожности из-за прогнозируемой непогоды. В МЧС также призвали москвичей быть осторожными на улице и избегать рекламных щитов и шатких конструкций, водителей – снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин.
Столичный департамент торговли и услуг рекомендовал владельцам кафе и ресторанов закрыть летние веранды. Также в ведомстве призвали закрыть зонты и укрепить все конструкции.
Столичные городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов.
Собянин предупредил москвичей о непогоде
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