Синоптик рассказала, вернется ли жара в Москву до конца лета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24 о погоде на текущей неделе, а также дала прогноз, какой она будет до конца лета.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков заявил, что первые признаки осени начнут ощущаться в регионах Центральной России уже в ближайшие выходные.

"Сегодня у нас действительно жаркий день с температурой воздуха до 30 градусов. Однако уже к вечеру к нам подойдет зона осадков: она отметится дождями различной интенсивности – до 10 миллиметров. Ночью столичный регион будет находиться в зоне холодного атмосферного фронта, с ним мы ждем еще больше осадков – местами до 14 миллиметров", – рассказала Позднякова.





Татьяна Позднякова главный специалист московского Метеобюро Дождь узкой полосой медленно будет пересекать столицу и столичный регион. Поэтому не исключено, что за предстоящую ночь и следующий за ней день может выпасть до 20% месячной нормы осадков. При этом ночь со среды на четверг все еще остается теплой в Москве – 17–19 градусов.

В дальнейшем температура воздуха будет только понижаться, отмечает синоптик. С четверга столицу ждет 22–24 градуса тепла днем, при этом в пятницу, субботу и воскресенье не исключены небольшие кратковременные дожди, рассказывает Позднякова. Кроме того, ночная температура воздуха будет опускаться все ниже и ниже – в ночь на воскресенье ожидается не более 15 градусов, указывает специалист.

"В начале следующей недели похолодание продолжится: ночная температура в Москве будет где-то 12–13 градусов, дневная – только местами дотягивать до 20 градусов. Но все равно такой фон температуры все еще остается выше климатической нормы", – подчеркнула синоптик.

По ее словам, такая погода в ближайшие дни не означает прихода осени. Отступление 30-градусной жары и прохладные ночи характерны для последних недель столичного лета, заявила специалист.





Татьяна Позднякова главный специалист московского Метеобюро В конце месяца климатический фон погоды будет определять холодный антициклон, мы окажемся на его восточной периферии. То есть у нас начнет порциями поступать холодный воздух, существенных осадков не ожидается. Что касается температуры, не исключено, что к концу следующей недели она приблизится к климатической норме. Это не серьезные холода – у нас просто заканчивается лето. И это нормально.

При этом теплая, комфортная погода может сохраниться и в сентябре, отмечает синоптик. "Как показывает практика последних лет, у нас сентябрь часто становится выше климатической нормы. Будем на это надеяться и в этом году", – заключила Позднякова.

Ранее в столичном главке МЧС предупредили о сильных грозах с градом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду в Москве вечером в среду, 18 августа. В ведомстве призвали водителей во время непогоды снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих машин и избегать внезапных маневров. Также в МЧС рекомендовали парковать автомобили вдали от деревьев.