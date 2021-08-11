"Специальный репортаж": "борщ кайен"

Морковь по 140 рублей, свекла за 150. Этим летом цены на продукты в магазинах, кажется, достигли исторического максимума. Причем стоимость овощей выращенных в России почему-то стала выше товаров, привезенных из-за границы.

Специальный корреспондент Федор Червяков без труда нашел фермерские хозяйства, где морковь продают по 10, а картошку по 13 рублей за килограмм, и попытался понять, кто виноват в том, что доехав до прилавка, они могу подорожать в 10 раз. Об этом – в программе "Специальный репортаж".