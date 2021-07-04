Программу "Миллион призов" для старшего поколения продлили до 15 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичная программа "Миллион призов #победимCOVIDвместе" для привитых от коронавируса горожан старше 60 лет продлена до 15 августа. Инициатива поступила от представителей бизнеса и членов Московской торгово-промышленной палаты, сообщает портал мэра и правительства столицы.

По данным на 1 июля, в программе поучаствовали уже порядка 300 тысяч человек.

Суть акции заключается в поощрении горожан старшего возраста за вакцинацию подарочными картами или промокодами номиналом одна тысяча призовых баллов. Эти призы дают право получать дополнительные скидки в магазинах, аптеках и других предприятиях потребительского рынка.

Финансирование программы осуществляется за счет пожертвований со стороны представителей социально ответственного бизнеса и при поддержке столичного правительства.

Ранее президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов рассказал, что к программе "Миллион призов #победимCOVIDвместе" присоединились 66 компаний.

Он напомнил, что Сергей Собянин поддержал инициативу стимулировать людей, прошедших вакцинацию.

