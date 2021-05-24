Почти 168 млн баллов получили участники программы "Миллион призов #победимCOVIDвместе"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Порядка 168 миллионов призовых баллов получили участники программы "Миллион призов #победимCOVIDвместе". Их можно использовать при покупке товаров и услуг в магазинах – партнерах акции, сообщает портал мэра и правительства столицы.
Каждый житель столицы старше 60 лет после посещения поликлиники, осуществляющей вакцинацию, или павильона "Здоровая Москва" с 27 апреля по 1 июля может получить подарочную карту или баллы в электронном виде, а потом обменять их на промокод.
Свыше 68 тысяч горожан получили призовые карты в пунктах вакцинации против коронавируса, а еще более 87 тысяч человек получили баллы на сайте. В программе участвовали более 155 тысяч москвичей.
Ранее президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов рассказал, что к программе "Миллион призов #победимCOVIDвместе" присоединились 66 компаний.
Он напомнил, что Сергей Собянин поддержал инициативу стимулировать людей, прошедших вакцинацию.
Около 70 компаний присоединились к столичной акции "Миллион призов #победимCOVIDвместе"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: