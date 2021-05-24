Почти 168 млн баллов получили участники программы "Миллион призов #победимCOVIDвместе"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Порядка 168 миллионов призовых баллов получили участники программы "Миллион призов #победимCOVIDвместе". Их можно использовать при покупке товаров и услуг в магазинах – партнерах акции, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Каждый житель столицы старше 60 лет после посещения поликлиники, осуществляющей вакцинацию, или павильона "Здоровая Москва" с 27 апреля по 1 июля может получить подарочную карту или баллы в электронном виде, а потом обменять их на промокод.

Свыше 68 тысяч горожан получили призовые карты в пунктах вакцинации против коронавируса, а еще более 87 тысяч человек получили баллы на сайте. В программе участвовали более 155 тысяч москвичей.

Ранее президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов рассказал, что к программе "Миллион призов #победимCOVIDвместе" присоединились 66 компаний.

Он напомнил, что Сергей Собянин поддержал инициативу стимулировать людей, прошедших вакцинацию.