Instagram запустил механизм для борьбы с агрессивным поведением в соцсети

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В соцсети Instagram появилась новая функция Limits ("Границы"), ограничивающая поток негативных комментариев и сообщений. Об этом сообщает ТАСС.

Функция вошла в ряд нововведений, предназначенных для борьбы с агрессивным поведением в приложении.

"Чтобы помочь людям, когда они сталкиваются с наплывом оскорбительных комментариев и прямых сообщений или ожидают его, мы вводим функцию Limits: она будет автоматически скрывать комментарии и запросы на отправку прямых сообщений от пользователей, которые не являются вашими подписчиками или подписались лишь недавно", – объяснил глава соцсети Адам Моссери.

Он отметил, что блогеры и известные личности часто сталкиваются с неожиданным ростом числа комментариев и сообщений из-за каких-либо событий, и не всегда повышенная активность носит положительный характер.

Новая функция уже доступна по всему миру. Она также показывает "более строгое предупреждение" о возможном нарушении правил сообщества уже при первой попытке отправить оскорбительный комментарий.

Ранее в Instagram появилась новая функция, позволяющая пользователям усилить контроль за нежелательным контентом в поисковой ленте. Пользователи смогут самостоятельно регулировать объем нежелательного контента, демонстрация которого ограничивается по умолчанию.

Разработчики уточнили, что пользователи младше 18 лет не смогут разрешить демонстрацию большего количества нежелательного контента.