Instagram запустил механизм для борьбы с агрессивным поведением в соцсети

15:05
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В соцсети Instagram появилась новая функция Limits ("Границы"), ограничивающая поток негативных комментариев и сообщений. Об этом сообщает ТАСС.
Функция вошла в ряд нововведений, предназначенных для борьбы с агрессивным поведением в приложении.
"Чтобы помочь людям, когда они сталкиваются с наплывом оскорбительных комментариев и прямых сообщений или ожидают его, мы вводим функцию Limits: она будет автоматически скрывать комментарии и запросы на отправку прямых сообщений от пользователей, которые не являются вашими подписчиками или подписались лишь недавно", – объяснил глава соцсети Адам Моссери.
Он отметил, что блогеры и известные личности часто сталкиваются с неожиданным ростом числа комментариев и сообщений из-за каких-либо событий, и не всегда повышенная активность носит положительный характер.
Новая функция уже доступна по всему миру. Она также показывает "более строгое предупреждение" о возможном нарушении правил сообщества уже при первой попытке отправить оскорбительный комментарий.
Ранее в Instagram появилась новая функция, позволяющая пользователям усилить контроль за нежелательным контентом в поисковой ленте. Пользователи смогут самостоятельно регулировать объем нежелательного контента, демонстрация которого ограничивается по умолчанию.
Разработчики уточнили, что пользователи младше 18 лет не смогут разрешить демонстрацию большего количества нежелательного контента.
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