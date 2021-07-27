Instagram обновил популярную функцию

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Разработчики социальной сети Instagram увеличат максимальную продолжительность видеороликов Reels с 30 до 60 секунд. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что такое обновление позволит сделать редактирование роликов более удобным для пользователей.

Ранее В Instagram появилась новая функция, позволяющая пользователям усилить контроль за нежелательным контентом в поисковой ленте. Пользователи смогут самостоятельно регулировать объем нежелательного контента, демонстрация которого ограничивается по умолчанию.

Разработчики уточнили, что пользователи младше 18 лет не смогут разрешить демонстрацию большего количества нежелательного контента.