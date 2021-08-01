Главный инфекционист США объяснил скачок заболеваемости COVID-19

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Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что недавний скачок заболеваемости COVID-19 в Америке был вызван массовым отказом населения от вакцинации. Об этом он рассказал в эфире телеканала ABC News.

"Если вы посмотрите на рост числа заражений, то увидите, что среднесуточный показатель за последнюю неделю значительно вырос. Вы знаете, что нам на самом деле нужно делать – и мы повторяем это снова и снова", – отметил он.

При этом он подчеркнул, что отказавшиеся от прививки люди являются наиболее уязвимой группой, поскольку привитые граждане защищены от тяжелого течения болезни.

Фаучи также уточнил, что отказ от вакцинации может стать причиной новых вспышек коронавируса, что "в конечном итоге затрагивает всех".

Ранее суточный антирекорд по числу заражений коронавирусной инфекцией за все время пандемии был отмечен в американском штате Флорида. Сообщается, что за последние сутки коронавирус в штате был выявлен у 21 683 человек.