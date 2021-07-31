Главврач больницы в Коммунарке перечислил последствия "длинного" COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Длительное течение COVID-19 вызывает множество негативных последствий, в том числе забывчивость, быструю утомляемость и панические атаки, сохраняющиеся в течение двух и более месяцев. Об этом рассказал главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, сообщает РБК.

"Когнитивная дисфункция, забывчивость, быстрая утомляемость, раздражительность, появление панических атак, в том числе и у молодых людей, у которых это не самая частая проблема. Это тот медико-социальный вопрос, который еще глобально возникнет в популяции. <…> Это все последствия тяжелого течения COVID", – заявил Проценко.

По его словам, врачи больницы в Коммунарке длительное время собирали статистику относительно длительного течения COVID-19 и в ближайшее время сделают публикацию по данной теме.

Проценко отметил, что главной задачей врачей является недопущение тяжелого течения заболевания у пациентов. Он подчеркнул, что вакцинация является единственным способом прекращения распространения коронавируса, а также призвал россиян быть социально ответственными и с уважением относиться к окружающим.

Ранее Проценко развеял популярный миф о заболевании коронавирусом из-за вакцинации. Врач назвал подобные утверждения спекуляцией антиваксеров. Проценко также уточнил, что полностью вакцинированным человек становится спустя 14 дней после введения второго компонента. Он попросил граждан не расслабляться после первой прививки, так как иммунитет еще не успел сформироваться.