Назван необычный способ есть дыню

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Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, врач-диетолог Анна Белоусова рассказала в интервью радио Sputnik, с какими продуктами можно или нельзя есть дыню.
"В средиземноморских странах, особенно на побережье, существует классический рецепт: салат в дыне. Маленькая дыня выскребается, туда добавляются кусочки дыни, пармская ветчина или хамон, лук, иногда можно добавить авокадо", – рассказала диетолог.
Она добавила, что в Средней Азии дыню подают либо перед пловом с бараниной, либо после обеда.
Эксперт уточнила, что этот плод можно сочетать с самыми разными продуктами, кроме свежих овощей: такое сочетание может вызвать расстройство кишечника.
Также не очень хорошо сочетается с дыней холодная вода, отметила специалист, подчеркнув, что лучше всего подойдет горячий зеленый или черный чай. Кроме того, не следует запивать дыню кисломолочными напитками.
Диетолог предупредила, что долго хранить дыню в холодильнике не рекомендуется, но 2–4 дня она пролежит, только упаковывать продукт нужно не в пленку, а в фольгу.
Ранее специалисты Роскачества дали рекомендации по выбору дыни. Оказалось, что бахчевую культуру лучше употреблять в первой половине дня.
Эксперты рекомендовали обращать внимание на характерный аромат, однако существуют и сорта, которые почти или совсем не пахнут.
Также сообщается, что корочка спелой дыни при нажатии слегка проминается, а если вмятина остается, то, скорее всего, дыня переспела. Из-за высокого содержания глюкозы употреблять дыню советуют в утренние часы.
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