Россиянам рассказали, как правильно выбрать и съесть дыню

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Специалисты Роскачества дали рекомендации по выбору дыни. Оказалось, что бахчевую культуру лучше употреблять в первой половине дня, сообщает News.ru.
Эксперты рекомендовали обращать внимание на характерный аромат, однако существуют и сорта, которые почти или совсем не пахнут.
"На аромат также стоит обратить внимание, чтобы определить, не переспела ли дыня: у перезрелого плода часто появляется характерный винный запах", – говорится в сообщении.
Также сообщается, что корочка спелой дыни при нажатии слегка проминается, а если вмятина остается, то, скорее всего, дыня переспела. Из-за высокого содержания глюкозы употреблять дыню советуют в утренние часы.
Хранить спелый плод рекомендуют в прохладном и темном месте, на мягкой поверхности, в таких условиях он останется свежим на протяжении недели.
В Москве с 3 августа начали работать 250 бахчевых развалов. Ключевыми регионами поставки в этом году стали Краснодар, Волгоград, Ростов-на-Дону, Астрахань и Дагестан. Приблизительная стоимость дыни "Колхозница" – 70–80 рублей за килограмм, дыни "Торпеда" – 70–90 рублей за килограмм.
Москвичам рассказали о ценах на дыню
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