МЧС призвало москвичей к осторожности из-за сильного ветра

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Москвичам и гостям столицы следует быть осторожными на улице в понедельник, 26 мая, из-за сильного ветра. Соответствующее предупреждение выпустила пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

По прогнозам синоптиков, до 21:00 ожидается усиление ветра, порывы достигнут 17 метров в секунду.

В связи с этим автомобилистам рекомендуется снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров. Пешеходам ведомство посоветовало обходить рекламные и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

В случае необходимости граждане могут позвонить по телефонам 101 или 112 или единому телефону доверия столичного главка МЧС РФ 8 (495) 637-31-01.

Кроме того, в Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Предупреждение будет действовать до 19:00 26 мая. Воздух в городе может прогреться до 30 градусов.

В МЧС призвали жителей избегать перегрева на солнце и выбирать одежду светлых тонов. Кроме того, следует носить головной убор и пить больше воды.