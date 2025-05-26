"Россети Московский регион" приведены в повышенную готовность из-за сильного ветра

Фото: телеграм-канал "Россети Московский регион"

Энергетики "Россети Московский регион" переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра, сообщает пресс-служба компании.

Согласно прогнозу синоптиков, 26 мая в столичном регионе порывы ветра достигнут 17 метров в секунду. В связи с этим для предотвращения возможных аварийных ситуаций из-за непогоды были мобилизованы 443 бригады специалистов, в состав которых входят 2 291 человек, 3 748 единиц техники и 190 передвижных дизель-генераторных установок общей мощностью 75 мегаватт.

В пресс-службе уточнили, что энергетики компании постоянно обмениваются информацией с региональными отделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления, а также с метеорологическими службами Гидрометцентра.

Кроме того, они проводят непрерывный мониторинг погодных условий в режиме реального времени.

На фоне предупреждения горожан призвали обращаться на по бесплатному круглосуточному телефону "Светлой линии" 8 (800) 220-0-220 (короткий номер – 220) при обнаружении проблем с электроснабжением или повреждений на энергетических объектах. Жители также могут написать виртуальному помощнику "Россети Московский регион" – Электре.

Помимо сильного ветра, в Москве до 19:00 26 мая действует оранжевый уровень погодной опасности из-за аномально жаркой погоды. Температура воздуха может прогреться до 30 градусов.

В связи с этим в МЧС призвали жителей избегать перегрева на солнце и выбирать одежду светлых тонов. Кроме того, следует носить головной убор и пить больше воды.