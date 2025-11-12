Магнитная буря планетарного масштаба началась на Земле

Фото: 123RF.com/thanhquangtran

На Землю пришла очень сильная магнитная буря планетарного масштаба, почти достигшая уровня G5. Об этом в своем телеграм-канале сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.

Она связана с приходом к Земле первого из трех плазменных облаков, которые ожидаются в течение среды, 12 ноября.

"Текущий уровень события составляет G4.66", – говорится в сообщении.

При этом, отметили ученые, геомагнитная ситуация выглядит необъяснимо отличающейся от прогноза. В частности, к Земле ночью должен был прийти только первый и самый слабый плазменный выброс. Ожидалось, что основной пик воздействия придется на середину суток.

"Сохраняется надежда, что на наблюдающемся экстремальном уровне находятся параметры лишь фронтальных структур плазмы, и далее интенсивность воздействия на Землю хоть немного снизится", – добавили эксперты.

Ранее сообщалось, что сильные и очень сильные магнитные бури, вызванные приходом к Земле облаков плазмы, ожидаются в ночь на 12 ноября или утром этого дня. Как отмечали эксперты, буря уровня G4 станет уже третьей за 2025 год.

Также утверждалось, что выброс плазмы от рекордной вспышки на Солнце поглотит все ранее летевшие к планете облака плазмы. В связи с этим рассуждения о приближении к Земле двух выбросов вспышек Х уровня уже утратили свою актуальность.