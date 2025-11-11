Самый мощный удар солнечной плазмы настигнет Землю 12 ноября

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии(XRAS)"

Выброс плазмы от рекордной вспышки на Солнце поглотит все ранее летевшие к планете облака плазмы. Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, 12 ноября ожидается самый мощный в 25-м солнечном цикле удар по Земле.

В лаборатории подчеркнули, что рассуждения о приближении к Земле двух выбросов вспышек Х уровня уже утратили свою актуальность.

"Все облака плазмы, которые сейчас летят к планете, догонит и поглотит выброс от сегодняшней вспышки", – отмечается в сообщении лаборатории.

Ранее сообщалось, что на Земле в ночь на среду, 12 ноября, ожидаются сильные и очень сильные магнитные бури. Ученые отмечали, что буря уровня G4 станет уже третьей за 2025 год. Причиной геомагнитной активности станет приход к Земле облаков плазмы.

Как указывал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, прогноз космической погоды может быть пересмотрен из-за сильнейшей в 2025 году солнечной вспышки класса Х5.16, произошедшей 11 ноября. Это может продлить период магнитных бурь, ожидавшихся в ближайшие дни.