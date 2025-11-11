Прогноз космической погоды может измениться из-за сильнейшей вспышки на Солнце

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

Прогноз космической погоды на ближайшие дни может быть пересмотрен из-за сильнейшей в 2025 году солнечной вспышки, которая произошла 11 ноября. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Учитывая тот факт, что вспышка (Х5.16. – Прим. ред.) произошла в области солнечных пятен номер 4274, той же, где и две предыдущие вспышки Х класса, прогноз на ожидаемые сегодня и завтра магнитные бури может быть пересмотрен", – отметил синоптик.

По его мнению, протяженность возмущений, скорее всего, будет продлена.

Как стало известно ранее, сильные и очень сильные магнитные бури ожидаются в ночь на среду, 12 ноября, или утром этого дня. Они вызваны приходом к Земле облаков плазмы. Данная магнитная буря уровня G4 станет третьей такой за год.

При этом, по прогнозам ученых, воздействие от первого выброса солнечной плазмы может начаться в 18:00–20:00 вторника, 11 ноября. Оно спровоцирует бури уровня G1–G2 и интенсивные полярные сияния в Восточном полушарии Земли.