Третья очень сильная магнитная буря за год ожидается на Земле

Фото: 123RF.com/yourapechkin

Сильные и очень сильные магнитные бури ожидаются в ночь на среду, 12 ноября, или утром этого дня. Они вызваны приходом к Земле облаков плазмы, сообщается в телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Ученые уточнили, что магнитная буря уровня G4 станет третьей такой за год.

"Результаты повторных расчетов подтверждают приход к Земле сегодня, на стыке 11–12 ноября, сразу двух выбросов солнечной плазмы от вспышек высшего уровня, произошедших на Солнце 9 и 10 ноября. <…> Модельные расчеты показывают, что между двумя ударами все же будет наблюдаться интервал в несколько часов", – отмечается в сообщении.

Ученые предупредили, что воздействие от первого события может начаться в 18:00–20:00 вторника, 11 ноября. Оно спровоцирует бури уровня G1–G2 и интенсивные полярные сияния в Восточном полушарии Земли. Второе облако нанесет удар по планете ночью или рано утром 12-го числа, после чего последует пик магнитных бурь в диапазоне G3–G4.

В этом году магнитные бури уровня G4 происходили 1 января и 1 июня. При этом ученые не рассматривают усиление бури до уровня G5.

В понедельник, 10 ноября, на Солнце началась вспышка высочайшего класса. Спустя время балл космического возмущения превысил отметку, после которой ему присваивается максимальное значение Х.

На звезде за сутки было зарегистрировано свыше 10 вспышек. При этом, несмотря на высокую активность, геомагнитная обстановка оставалась спокойной.

