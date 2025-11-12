Какие последствия принесет за собой магнитная буря уровня G3–G4 12 ноября

12 ноября на Земле ожидаются магнитные бури уровня G3–G4, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

Для начала немного теории. Магнитными бурями называют возмущение геомагнитного поля Земли, которые обычно длятся от нескольких часов до нескольких суток. Возникают они из-за солнечного ветра – потока ионизированных частиц, вырывающихся из солнечной короны и несущихся в окружающий космос со скоростью 300–1200 км/с. В результате этого явления Солнце теряет около миллиона тонн вещества в секунду: солнечный ветер состоит в основном из электронов, протонов и ядер гелия.

Если вспышка направлена в сторону нашей планеты, то поток сталкивается с земной магнитосферой, вызывая усиление так называемого "кольцевого тока" Земли. Магнитные бури измеряют по шкале G-индекса (от G1 до G5), где G1 – слабая буря, а G5 – экстремальная. Самым заметным признаком такого явления, несомненно, оказываются полярные сияния: верхние слои атмосферы начинают излучать свет. Но есть и другие: например, мощнейшая буря за всю историю наблюдений была зафиксирована в 1859 году. Она вызвала катастрофический сбой в работе телеграфов, а полярное сияние, которое ее сопровождало, можно было наблюдать даже в тропиках.

Что касается сегодняшнего времени, то все началось с того, что 9 ноября астрономы зафиксировали на Солнце вспышку высшего класса. Через сутки произошла вторая, по всем признакам немного слабее первой. Однако ее излучение затухало очень медленно, а это говорит о том, что плазмы было выброшено довольно много. При этом второй выброс оказался быстрее первого и может догнать его по пути к Земле, "поглотив" его и усилив воздействие. Первый удар по магнитосфере Земли произошел уже вечером 11 ноября – примерно в 18:00–20:00 часов по московскому времени. В этот момент должны начаться бури уровня G1–G2, а в Восточном полушарии, вероятно, зафиксируют полярные сияния. Но основной удар, как рассчитывают исследователи, придет позже – вероятно, утром 12 ноября. В этот день уровень геомагнитных возмущений достигнет G3–G4.

За весь 2025 год бури уровня G4 наблюдались лишь дважды – 1 января и 1 июня. Вероятность достижения максимального уровня G5 в текущем событии считается крайне низкой. Иногда облака солнечного ветра задевают Землю лишь краем, и тогда бури случаются не очень сильные. В этот же раз астрономы ожидают прямого "лобового" столкновения потока с нашей планетой. Впрочем, центральные части обоих выбросов немного смещены, и это должно слегка смягчить удар.

Сегодня геомагнитные бури изучают в комплексе с другими явлениями, и их совокупность называют "космической погодой". Они влияют на радиосвязь, системы навигации космических кораблей, вызывают вихревые токи в трансформаторах и трубопроводах и в теории могут разрушить энергетические системы. А вот гипотезу о влиянии солнечных бурь на здоровье человека мировое сообщество отвергает. Считается, что единственные люди, которые действительно могут почувствовать негативное влияние, – это космонавты, которые в силу специфики работы и без того постоянно находятся под воздействием повышенной радиации.

Биофизики NASA пишут: "Солнечные вспышки производят высокоэнергетические частицы и излучение, которые опасны для живых организмов. Однако на поверхности Земли мы хорошо защищены от их воздействия магнитным полем и атмосферой Земли". Так что головные боли и недомогание в "активные дни" можно считать самовнушением.

Хотя…