Крупная вспышка произошла на Солнце

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии(XRAS)"

Очень крупная вспышка класса Х произошла на Солнце. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергея Богачева.

При этом, как уточняется на сайте организации, явление достигло балла Х4.0.

До этого вспышку высочайшего класса на Солнце фиксировали в понедельник, 10 ноября. Балл космического возмущения превысил отметку, после которой ему присваивается максимальное значение Х.

На звезде за сутки было зарегистрировано свыше 10 вспышек. При этом, несмотря на высокую активность, геомагнитная обстановка оставалась спокойной.

После этого, 12 ноября, на Землю обрушилась очень сильная магнитная буря, которая завершилась спустя почти двое суток. Она связана с приходом к Земле плазменного облака. Уровень возмущения достигал G4.7.

Эта магнитная буря стала самой сильной в 2025 году и второй по силе с 2020 года. Явление продолжалось 42 часа.