14 ноября, 11:57

Наука

Магнитная буря на Земле стала второй по силе за последние 5 лет

Фото: depositphotos/KrisCole

Завершившаяся магнитная буря стала самой сильной в 2025 году и второй по силе с 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Как отметили ученые, явление продолжалось 42 часа.

"С точки зрения достигнутых значений геомагнитных индексов в текущем 25-м солнечном цикле было три случая, когда уровень бури достигал значения G4.7 и выше", – говорится в сообщении.

Это буря высшего уровня G5.0, произошедшая 10–12 мая 2024 года. Следом идет нынешнее событие, а на третьем месте – буря 10–11 октября 2024 года.

"Все остальные события текущего цикла, то есть как минимум с начала 2020 года имели более низкие пиковые значения", – добавили ученые.

Сейчас сохраняется остаточная повышенная скорость солнечного ветра, но в основном все параметры межпланетной плазмы вернулись в норму.

Сильная магнитная буря началась в ночь на среду, 12 ноября. Она была связана с приходом к Земле плазменного облака.

При этом развитие магнитной бури отличалось от того, что было спрогнозировано специалистами ранее. Изначально сообщалось, что к Земле должны были приблизиться три газовых облака, выброшенных Солнцем, и последнее из них будет самым сильным.

Однако третий выброс догнал первые два облака. Из-за этого их скорость и ударная сила были увеличены. Самым сильным стал первый удар, а основное ядро выброса начало проходить с гораздо более низкой скоростью.

Поздним вечером в минувший четверг, 13 ноября, магнитная буря завершилась. Синоптик Михаил Леус отмечал, что могут появиться возмущения магнитосферы, которые будут длиться до середины дня 14 ноября.

Сильная магнитная буря накрыла Землю

