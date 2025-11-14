Магнитная буря завершилась на Земле спустя почти двое суток

Фото: 123RF.com/ballabeyla

Магнитная буря прекратилась на Земле спустя почти двое суток. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"Закончилась она поздним вечером в минувший четверг, и вот уже более шести часов геомагнитное поле находится в "зеленой" зоне", – отметил он.

Как подчеркнул синоптик, в ближайшие часы могут появиться возмущения магнитосферы, которые будут длиться до середины дня 14 ноября, однако они не достигнут уровня магнитной бури.

"Во второй половине дня, согласно прогностическим данным, возмущения прекратятся. Период относительно спокойного геомагнитного поля растянется как минимум до конца нынешней недели", – добавил Леус.

Очень сильная магнитная буря началась в ночь на среду, 12 ноября. Она связана с приходом к Земле плазменного облака. Уровень возмущения к тому моменту достигал G4.7.

Ученые отметили, что развитие магнитной бури отличалось от того, что было спрогнозировано специалистами ранее. Изначально сообщалось, что к Земле должны были приблизиться три газовых облака, выброшенных Солнцем. Предполагалось, что последнее из них будет самым сильным.

В результате третий выброс догнал первые два облака, однако не поглотил их, а смял и разогнал. Из-за этого их скорость и ударная сила были увеличены, а последний выброс утратил свою пробивную способность. Самым сильным стал первый удар, а основное ядро выброса начало проходить с гораздо более низкой скоростью.