Гости Московского урбанистического форума смогут испытать на себе возрастные изменения

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Денисов

Посетители Московского урбанистического форума смогут ощутить на себе возрастные изменения. Мероприятие пройдет в Гостином Дворе с 1 августа по 10 сентября, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что симулятор старости перенесет желающих в тело пожилого человека. Костюм с VR-очками имитирует тугоподвижность суставов, вес костюма понизит силу мышц, ушные капсулы ухудшат разборчивость речи. В таком состоянии гостям предложат выполнить обычные действия: почистить зубы или найти пульт от телевизора.

Как подчеркнули на сайте, подобный опыт поможет стать внимательнее к близким и лучше их понять. Так как эксперимент позволит почувствовать те физические и сенсорные ограничения, которые свойственны людям пожилого возраста и людям с ограниченными возможностями здоровья.

Добавляется, что посетители форума смогут узнать о программах поддержки старшего поколения, существующих в Москве. Например, о помощи социальных работников на дому. Для гостей подготовили иммерсивное шоу "Деменция. Есть ли завтра?", макет современного геронтологического центра, который поможет развеять существующие стереотипы.

Уточняется, что на экранах зоны социального обслуживания гости узнают, благодаря каким инструментам сегодня москвичи пожилого возраста могут жить активной и полноценной жизнью. Всего в Гостином Дворе будет представлено 12 тематических интерактивных зон. Каждая из них посвящена инновационным разработкам и новейшим технологиям в сфере здравоохранения, социальной защиты и образования.

Подробнее о программе мероприятия и об экспозициях можно узнать на официальном сайте форума, заключили на сайте.

Ранее сообщалось, что неделя экономики пройдет в парке "Зарядье" в рамках Московского урбанистического форума с 21 по 25 августа. На мероприятиях представители власти, включая региональные, а также предприниматели узнают об инструментах привлечения инвестиций, поиска поставщиков и возможностях для локализации производств.

До этого Музей городского хозяйства столицы заявил, что проведет 27 мероприятий в рамках Московского урбанистического форума. В частности, 1 августа прочтут лекцию о коммунально-инженерной инфраструктуре "Анатомия города", об истории многоквартирных домов "Жизнь в большом городе", а также рассказ об экспозиции музея.

В "Лужниках" впервые развернется масштабная программа Московского урбанфорума