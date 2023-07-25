Спасатели продемонстрируют тренировки со служебными собаками в рамках МУФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Кинологи столичного пожарно-спасательного центра покажут в "Лужниках", как проходят их тренировки со служебными собаками, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы. Мероприятие запланировано в рамках Московского урбанистического форума.

Они расскажут гостям форума о том, как подбирают, воспитывают и готовят собак-спасателей, как животные помогают искать людей и участвуют в ликвидации происшествий, когда питомцы уходят "на пенсию" и как ее проводят.

В ведомстве подчеркнули, что, несмотря на развитие технологий, именно собаки помогают наиболее эффективно искать людей. На участке площадью 500 квадратных метров одно животное может заменить поисковую группу из 10 человек.

Отмечается, что на поиски пропавшего у собаки с кинологом уходит два-три часа, а у группы спасателей – около восьми часов.

Московский урбанистический форум пройдет с 1 августа по 10 сентября. Ранее сообщалось, что в рамках форума в "Лужниках" представят масштабную культурную программу. Каждый день на трех сценах с утра до вечера будут проходить выступления оркестров, джазовых коллективов и кавер-групп, красочные шоу, диджей-сеты и многое другое.

Также на сайте МУФ появилась специальная страница "Лужников". Там можно найти актуальные новости, мультимедийные материалы и информацию о том, как добраться до конкретного места.

Москвичам рассказали о том, как "Лужники" готовят к Московскому урбанистическому форуму