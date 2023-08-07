Экскурсии по нецентральным районам пройдут в рамках проекта "Гуляем по Москве"

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Новые экскурсии по нецентральным районам подготовили для москвичей в рамках программы "Мой район" и проекта "Гуляем по Москве", сообщает портал мэра и правительства столицы.

140 бесплатных экскурсий с 10 августа по 31 декабря проведут профессиональные гиды с целью развития межрайонного туризма в городе.

По словам организаторов, в повседневной жизни многие москвичи не выходят за рамки привычных маршрутов по городу и даже не знакомы с соседними территориями. А между тем ежегодно в нецентральных районах города создают новые парки и общественные пространства, а также реставрируют места, с которыми неразрывно связана история Москвы.

Первый цикл таких экскурсий прошел осенью 2022 года. Тогда гиды провели 40 экскурсий по 20 столичным районам, среди которых Ясенево, Митино, Свиблово и Зюзино. Их посетили свыше двух тысяч человек. В этом году географию проекта пополнят Хорошёво-Мнёвники, Левобережный, Свиблово, Сокол, Щукино, Чертаново Северное и Южное, Коньково, Тимирязевский, Выхино-Жулебино и Лефортово.

"Когда мы начинали проект, то думали о возможных проблемах с посещаемостью – о том, что нужно будет привлекать людей, дополнительно рекламировать экскурсии. Но группы набирались очень быстро, регистрация на событие закрывалась за несколько дней до начала. Интерес к районам большой, потому что это непроторенные тропы: в каждом есть свои фишки, о которых интересно рассказать как туристам, так и местным жителям", – рассказала экскурсовод и создатель проекта "Гуляем по Москве" Евгения Степанова.

Ранее в Москве открылся фестиваль "Усадьбы Москвы". В рамках него в столичных усадьбах проводят экскурсии, встречи с писателями, концерты, творческие занятия и театральные постановки. Он продлится до 30 сентября.



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