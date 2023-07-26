09:49Экономика
Проведение Ялтинского международного экономического форума перенесли на более поздний срок
Фото: телеграм-канал "Ялта"
Ялтинский международный экономический форум переносится на неопределенный срок. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Крыма Сергей Аксенов.
"Проведение Ялтинского международного экономического форума переносится на более поздний срок", – заявил Аксенов.
Ялтинский международный форум должен был состояться в 2022 году, однако его перенесли на второй квартал этого года. До этого форум также дважды переносился из-за коронавируса.
ЯМЭФ проходит в Крыму с 2015 года. В 2019 году участие в мероприятии приняли более 4,5 тысячи человек, в том числе более 800 иностранных делегатов.
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