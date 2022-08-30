В Крыму сообщили о переносе Ялтинского международного экономического форума

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Ялтинский международный экономический форум в 2022 году не состоится, сообщил постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

В интервью ТАСС он уточнил, что проведение ЯМЭФ переносится еще на год. Политик также напомнил, что ранее форум дважды переносился из-за пандемии коронавируса.

Ялтинский международный экономический форум проходит в Крыму с 2015 года. В 2019 году участие в мероприятии приняли более 4,5 тысячи человек, в том числе более 800 иностранных делегатов.

Ранее сообщалось, что в Крыму будет создан туристско-образовательный кластер "Таврида.АРТ". Соглашение о его создании было подписано 12 июня в Судаке Росмолодежью, властями Крыма и городского округа Судак, а также АНО "Центр развития культурных инициатив".

Кластер позволит привлечь креативный и интеллектуальный потенциал молодых людей в реализацию проектов и программ развития России. Кластер будет включать в себя современный центр молодежного творчества и образования, спортивно-физкультурный комплекс, санаторно-курортную зону. Также на его территории будут расположены гостиницы и кампусы.