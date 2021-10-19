Ялтинский экономический форум перенесли из-за COVID-19

Фото: Антон Новодережкин/фотохост-агентство ТАСС

Ялтинский международный экономический форум, который должен был пройти в Крыму с 4 по 6 ноября, отменен из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в своем Instagram.

"К сожалению, ситуация с коронавирусом снова ухудшается, мы с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым приняли решение отменить форум в этом году", – написал он.

При этом Хуснуллин уточнил, что форум обязательно состоится, когда ситуация с COVID-19 станет лучше.

Ранее была названа дата проведения Петербургского международного экономического форума. Он состоится 15–18 июня 2022 года. Советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков подчеркнул, что форум остается одним из самых масштабных и значимых деловых событий в мире.