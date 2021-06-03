"Москва сегодня": столица подписала 7 соглашений о сотрудничестве на МЭФ

19:15
В Санкт-Петербурге с 2 по 5 июня проходит Международный экономический форум (ПМЭФ). Форум традиционно принял КВЦ "Экспофорум" при строгом соблюдении мер эпидемиологической безопасности по предупреждению распространения коронавирусу с учетом требований ВОЗ.
По деловой программе запланировано свыше ста дискуссий, традиционно посвященных вопросам глобальной и российской экономики, социальной и технологической повестки.
Регионы, которые размещают свои стенды на форуме заинтересованы в подписании инвестпроектов. В копилке у Москвы 7 соглашений о сотрудничестве. В том числе о создании в городе "Московской технической школы" для подготовки работников высокотехнологичных производств. Считается, что после такого обучения сотрудник будет процентов на 20 продуктивнее.
По данным аналитиков, Москва заняла 22-е место в рейтинге городов будущего по привлечению инвестиций, опередив Сан-Франциско, Вильнюс и Монреаль. Эксперты, которые составляли рейтинг, посчитали, что в российской столице благоприятная среда для ведения бизнеса и неплохая система мер поддержки инвесторов. Об этом – в программе "Москва сегодня".
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: