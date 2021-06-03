"Москва сегодня": столица подписала 7 соглашений о сотрудничестве на МЭФ

В Санкт-Петербурге с 2 по 5 июня проходит Международный экономический форум (ПМЭФ). Форум традиционно принял КВЦ "Экспофорум" при строгом соблюдении мер эпидемиологической безопасности по предупреждению распространения коронавирусу с учетом требований ВОЗ.

По деловой программе запланировано свыше ста дискуссий, традиционно посвященных вопросам глобальной и российской экономики, социальной и технологической повестки.

Регионы, которые размещают свои стенды на форуме заинтересованы в подписании инвестпроектов. В копилке у Москвы 7 соглашений о сотрудничестве. В том числе о создании в городе "Московской технической школы" для подготовки работников высокотехнологичных производств. Считается, что после такого обучения сотрудник будет процентов на 20 продуктивнее.

По данным аналитиков, Москва заняла 22-е место в рейтинге городов будущего по привлечению инвестиций, опередив Сан-Франциско, Вильнюс и Монреаль. Эксперты, которые составляли рейтинг, посчитали, что в российской столице благоприятная среда для ведения бизнеса и неплохая система мер поддержки инвесторов. Об этом – в программе "Москва сегодня".