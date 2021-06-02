Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российский рынок акций превысил 3 800 пунктов по индексу Московской биржи, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные площадки.

К 18:06 по московскому времени рублевый индекс Мосбиржи показывал рост в размере 1%, поднявшись до 3 801 пункта. Долларовый индекс РТС вырос до 1 634 пунктов (1,3%).

По словам специалистов, этому способствует высокая цена на нефть марки Brent, которая поднялась до 71 доллара за баррель (1%).

Ранее глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что цена на нефть вряд ли в скором времени дойдет до отметки 100 долларов за баррель. Кроме того, прогноз на ближайшие 2–3 года составляет 50–60 долларов. По его словам, Соединенные Штаты ввели стимулирующие меры, после чего спрос на нефть увеличился.