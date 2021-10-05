Названа дата проведения Петербургского международного экономического форума

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Петербургский международный экономический форум пройдет 15–18 июня 2022 года, сообщили в Фонде Росконгресс.

Советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков подчеркнул, что форум остается одним из самых масштабных и значимых деловых событий в мире.

"Мы видим высокий уровень интереса международного сообщества к таким площадкам диалога: уже сегодня целый ряд стран выразил заинтересованность в участии своих представительных делегаций в ПМЭФ–2022", – сказал он.

В 2021 году ПМЭФ проходил 2–5 июня. В мероприятии принял участие Владимир Путин.