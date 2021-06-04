Набиуллина появилась на ПМЭФ без брошки и озадачила участников

В Петербурге продолжается Международный экономический форум. Внимание приковано не только к крупным сделкам, но и событиям вокруг самого ПМЭФ.

Эльвира Набиуллина появилась на Международном экономическом форуме без брошки. Все это заметили и насторожились. Дело в том, что обычно глава Центробанка надевает брошки на пресс-конференции. Считается, что они символизируют текущую экономическую ситуацию в стране, а отсутствие брошки всех повергло в шок.

По словам Набиуллиной, сейчас управление экономикой страны остается мягким. Однако из-за повышения инфляции постепенно начинается переход к нейтральной денежно-кредитной политике. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.