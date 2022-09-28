Ялтинский международный экономический форум перенесли на весну 2023 года

Фото: телеграм-канал "Аксенов Z 82"

Глава Республики Крым Сергей Аксенов принял решение о переносе Ялтинского международного экономического форума на весну 2023 года. Об этом Аксенов сообщил в своем телеграм-канале.

"Принято решение о переносе Ялтинского международного экономического форума на второй квартал 2023 года", – заявил он.

В конце августа постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов сообщил, что Ялтинский международный экономический форум в 2022 году не состоится. Ранее форум дважды переносился из-за пандемии коронавируса.

ЯМЭФ проходит в Крыму с 2015 года. В 2019 году участие в мероприятии приняли более 4,5 тысячи человек, в том числе более 800 иностранных делегатов.

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