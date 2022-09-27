Песков оценил сообщения о возможном создании Крымского округа

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о возможном создании Крымского федерального округа, передает ТАСС.

Кроме того, публиковалась информация о возможном назначении экс-главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина полпредом региона.

"Мы никогда на анонсируем появление таких указов президента или таких кадровых решений", – заявил представитель Кремля.

Песков уточнил, что, если какие-либо решения будут приняты, то информирование произведут надлежащим образом.

Ранее сенатор Сергей Цеков заявил, что в России может появиться новый федеральный округ, в состав которого войдут республики Донбасса, Херсонская и Запорожская области, а также, возможно, Крым.

23 сентября в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о вхождении в состав России. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Участки, на которых смогут проголосовать беженцы, открылись и в некоторых регионах РФ.