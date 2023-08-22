Более 250 культурных площадок Москвы проведут день открытых дверей

Фото: библиотека им. А. С. Пушкина

Более 250 культурных площадок Москвы организуют день открытых дверей 26 августа. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Впервые день открытых дверей прошел в культурных центрах Москвы в 2017 году. Спустя четыре года к ним присоединились библиотеки. Теперь горожан регулярно приглашают на творческие мастер-классы, концерты, экскурсии. В этот раз программу подготовили больше 250 учреждений", – сообщила она.

В день открытых дверей гости библиотеки-читальни имени Тургенева смогут отправиться на экскурсию "Тургеневка: навстречу 140-летнему юбилею". Их познакомят с фондами, тематическими залами и архивами.

Территориальная клубная система "Орехово" проведет для гостей открытый урок по лепке цветочного панно из глины. В библиотеке № 131 проведут открытый урок по игре на гитаре, в центральной городской молодежной библиотеке имени Светлова юных посетителей научат создавать мультфильм в технике перемещения предмета в каждом кадре.

Для участия в некоторых мероприятиях потребуется предварительная регистрация. Пройти ее можно на сайтах учреждений.

До этого сообщалось, что с 30 августа по 3 сентября в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" пройдет первая Московская международная детская книжная ярмарка. Для гостей приготовили большую программу от топовых детских издательств и библиотек – встречи с современными детскими писателями и иллюстраторами, презентации, выставки, конкурсы, викторины, мастер-классы и другие активности.

