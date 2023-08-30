Ольга Бузова, Feduk и диджеи выступят на дискотеке Мосурбанфорума в "Лужниках"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ольга Бузова и Feduk станут специальными гостями дискотеки в "Лужниках" в рамках Московского урбанистического форума 2 сентября. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Вечеринка пройдет на сцене у Малой спортивной арены. Она начнется в 21:00 в субботу, 2 сентября, и продлится до 02:00 воскресенья, 3 сентября. Проход на мероприятие свободный.

Помимо Ольги Бузовой и Feduk, на сцене выступят диджеи DJ Fedor Fomin, Mike Spirit, Andrey Kurchenko, Dzhura и MC Jewelit. Ознакомиться с подробной программой дискотек МУФ можно на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что с 30 августа по 10 сентября на площадке МУФ в "Зарядье" запланирована музыкальная программа, в рамках которой пройдут встречи с артистами и концерты-знакомства с восходящими звездами. Кроме того, в павильоне "Медиацентр" для посетителей установили караоке-будку.



Московский урбанистический форум посетили уже порядка 3,5 миллиона человек