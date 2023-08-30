Фото: Мосвка 24/Антон Великжанин

Московский медиафестиваль состоится на Поклонной горе 2 сентября с участием ведущих изданий РФ, к которым присоединятся ТВ- и радиокомпании, а также представители интернет-индустрии. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Медиафестиваль соберет в себе всю палитру городских СМИ, а также многих участников интернет-сообщества, в том числе блогеров. В списке приглашенных участников есть "Комсомольская правда", "Московский комсомолец", "Аргументы и факты", "Вечерняя Москва", "Российская газета", "Русское радио", журналы "Родина", Discovery, "Техника – молодежи", издательства "Мир Музея", Clever, компания VK, телеканалы Москва 24, "Подмосковье 360" и другие.

"Участники подготовят для посетителей насыщенную деловую программу. Для удобства площадка медиафестиваля традиционно будет поделена на тематические зоны – "Бизнес и технологии", "Увлечения", "Дети", "Спорт и здоровье" и "Книги", – говорится в сообщении.

Подробнее с программой можно ознакомиться на сайте фестиваля.

Ранее стало известно, что на площадке фестиваля "Цветочный джем" жители и гости Москвы смогут попробовать множество уникальных блюд, например окрошку с фруктами или персики на гриле. Посетители мероприятия в том числе могут отведать цыпленка табака, грузинский чикмирули, скумбрию в лаваше на гриле и московский шашлык.

"Мой район. Навигатор": фестиваль "Цветочный джем" проходит в Москве