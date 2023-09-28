Интервалы движения 10 маршрутов общественного транспорта сократили в Москве в сентябре

В Москве с начала осени автобусы и электробусы десяти маршрутов стали ходить в два-три раза чаще. Таким образом, в первый рабочий день после смены расписания пассажиры совершили на 5% больше поездок. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

В субботу, 30 сентября, изменятся и интервалы движения на маршруте № 685. Жители районов Северный и Лианозово смогут еще быстрее доезжать до новых станций Люблинско-Дмитровской линии метро. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.