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28 сентября, 11:30

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Интервалы движения 10 маршрутов общественного транспорта сократили в Москве в сентябре

Интервалы движения 10 маршрутов общественного транспорта сократили в Москве в сентябре

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В Москве с начала осени автобусы и электробусы десяти маршрутов стали ходить в два-три раза чаще. Таким образом, в первый рабочий день после смены расписания пассажиры совершили на 5% больше поездок. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

В субботу, 30 сентября, изменятся и интервалы движения на маршруте № 685. Жители районов Северный и Лианозово смогут еще быстрее доезжать до новых станций Люблинско-Дмитровской линии метро. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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