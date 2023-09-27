Центр Москвы перекроют 29 сентября

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27 сентября, 11:15

Транспорт

Прокуратура начала проверку из-за задержки рейса Сочи – Москва

Прокуратура начала проверку из-за задержки рейса Сочи – Москва

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Прокуратура занялась делом застрявшего в Сочи рейса. Два с половиной часа при температуре около 40 градусов пассажиры провели в самолете. Кто-то час простоял только в посадочном "рукаве".

В авиакомпании задержку объяснили техническими проблемами. Самим пассажирам сказали, что не заводится двигатель. В итоге для некоторых клиентов авиакомпании Nordwind дело закончилось больницей, а другие попытались вырваться из раскаленного самолета всеми возможными способами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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