Прокуратура начала проверку из-за задержки рейса Сочи – Москва

Прокуратура занялась делом застрявшего в Сочи рейса. Два с половиной часа при температуре около 40 градусов пассажиры провели в самолете. Кто-то час простоял только в посадочном "рукаве".

В авиакомпании задержку объяснили техническими проблемами. Самим пассажирам сказали, что не заводится двигатель. В итоге для некоторых клиентов авиакомпании Nordwind дело закончилось больницей, а другие попытались вырваться из раскаленного самолета всеми возможными способами.

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