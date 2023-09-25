ВЦИОМ заявил, что 10% россиян планируют покупку машины в ближайшие 1–2 года

Всего 10% россиян планируют покупку машины в ближайшие год или два. Это данные ВЦИОМ.

Согласно результатам исследования, 58% опрошенных уже имеют автомобиль. У 10% пока нет личного транспорта, однако они планируют покупку в ближайшее время, а 31% заявили, что приобретение в их планы не входит.

При выборе машины более половины россиян отметили, что наиболее важный критерий – цена. На втором месте – функциональность и характеристики, а на третьем – экономичность и расход топлива.

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