Пять человек погибли при пожаре в Арзамасе Нижегородской области

Фото: МЧС России

Пять человек, включая троих детей, по предварительным данным, погибли в результате пожара в жилом доме в Арзамасе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

" В 02:25 поступило сообщение о пожаре в личном жилом доме по адресу: г.о. г. Арзамас, н.п. Слизнево, ул. Южная", – указано в сообщении.

К тушению пожара привлекались 41 человек и 15 единиц техники.

Открытое горение ликвидировали в 03:26, в 04:30 была объявлена ликвидация последствий пожара на общей площади 60 квадратных метров. В результате пожара погибли пять человек.

В региональном МВД сообщили, что согласно предварительным данным, погибшие – мужчина и женщина 1996 года рождения, а также дети 2011, 2020 и 2022 годов рождения.

Причину пожара будут устанавливать специалисты испытательно-пожарной лаборатории.

Ранее в жилом доме на юго-востоке Москвы загорелись несколько квартир. Пламя вырывалось из окон квартир, расположенных на 11 и 12 этажах. О пострадавших не сообщалось.

До этого стало известно, что жертвами пожара на складе топлива недалеко от столицы Бенина Порто-Ново стали 33 человека, они скончались от серьезных ожогов.



Пожар произошел в многоэтажном доме в Ногинске