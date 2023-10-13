Водитель авто въехал в стоящий грузовик на МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Водитель автомобиля въехал в стоящий грузовик на внешней стороне 48-го километра МКАД. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено, информация о пострадавших и обстоятельства случившегося уточняются.

На месте аварии работают оперативные службы, сказано в сообщении.

Ранее машина врезалась в грузовик на Московском скоростном диаметре (МСД), в районе Северо-Восточной хорды, дома 1 по Амурской улице. Движение в районе ДТП было незначительно затруднено.

До этого автомобиль с футболистами клуба "Уралец-ТС" (Нижний Тагил) попал в ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург. Трое спортсменов получили травмы различной степени тяжести, футболист Евгений Ситников погиб на месте.

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