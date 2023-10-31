"Московский патруль": подозреваемого в разбое на улице Докукина заключили под стражу

Подозреваемого в разбое на улице Докукина задержали и уже заключили под стражу.

Судя по кадрам, снятых возле жилого дома, мужчина вышел из подъезда и направился к жертве. Оказавшись рядом с целью, он пустил в ход предмет, похожий на пистолет. Мужчина также захватил гарнитуру жертвы и скрылся. Вскоре его личность установили. В отношении арестованного возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Подробнее – в программе "Московский патруль".