Суд признал законным арест счетов и недвижимости блогера Блиновской

Московский городской суд признал законным арест счетов и недвижимости блогера Елены Блиновской. Ее с супругом обвиняют в неуплате налогов на сумму почти миллиард рублей.

Блиновскую задержали 27 апреля при попытке сбежать из страны на арендованном автомобиле. Она признала вину и уже частично компенсировала ущерб.

В данный момент блогер находится под домашним арестом. Ей запрещено пользоваться интернетом и средствами связи. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.