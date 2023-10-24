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24 октября, 07:15

Шоу-бизнес

Суд признал законным арест счетов и недвижимости блогера Блиновской

Суд признал законным арест счетов и недвижимости блогера Блиновской

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Московский городской суд признал законным арест счетов и недвижимости блогера Елены Блиновской. Ее с супругом обвиняют в неуплате налогов на сумму почти миллиард рублей.

Блиновскую задержали 27 апреля при попытке сбежать из страны на арендованном автомобиле. Она признала вину и уже частично компенсировала ущерб.

В данный момент блогер находится под домашним арестом. Ей запрещено пользоваться интернетом и средствами связи. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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