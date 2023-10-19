Сотруднице УК, переехавшей женщину в Щелкове, назначили запрет определенных действий

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Суд принял решение избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий сотруднице управляющей компании (УК), которая дважды переехала женщину на автомобиле в подмосковном Щелкове. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Московской области.

"С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде запрета определенных действий", – говорится в сообщении.

Согласно распоряжению суда, до 17 декабря 2023 года обвиняемой запрещается посещать культурно-массовые мероприятия, общаться с потерпевшими по делу или другими участниками судебного процесса, отправлять или получать телеграфные отправления, пользоваться средствами связи и интернетом, а также управлять автомобилем и другими транспортными средствами.

Инцидент произошел в микрорайоне Заречном. Сотрудница УК, убегая от жителей, которые пришли жаловаться на проблемы с отоплением, села за руль "Ауди" и дважды переехала женщину. После произошедшего пострадавшую госпитализировали с различными травмами.

По факту произошедшего в отношении сотрудницы УК возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. По данной статье ей может грозить до 10 лет лишения свободы.



Полиция задержала сотрудницу УК в Щелкове, переехавшую на автомобиле женщину