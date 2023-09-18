Суд арестовал еще пять найденных у Блиновской счетов – СМИ

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Еще пять счетов, принадлежащих блогеру Елене Блиновской, которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов, были найдены и арестованы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

"У Елены Блиновской арестовано еще пять банковских счетов", – сказал он.

По словам собеседника агентства, вероятной причиной ареста стало то, что блогер не смогла вовремя прислать необходимые декларации.

В апреле этого года Блиновскую задержали на границе с Белоруссией при попытке покинуть территорию РФ, поводом для этого стали материалы, поступившие правоохранителям из столичного управления Федеральной налоговой службы. По словам следователей, блогер также применяла схему "дробления" бизнеса и занижала полученные в ходе своей деятельности доходы.

Блиновскую обвинили в неуплате 918 миллионов рублей налогов и легализации денежных средств, она признала вину и раскаялась.

Позже стало известно, что 50 банковских счетов, коллекция золотых монет, около 100 миллионов рублей в различной валюте и 21 объект недвижимости в Ярославле, Москве и области, принадлежащие Блиновской, были арестованы.

Также арест был наложен на 12 банковских и 54 расчетных счета блогера, а также на ее имущество, сумма которого составила порядка 64 миллиарда рублей.

По словам адвоката блогера Наталии Сальниковой, в данный момент блогеру удалось заплатить 55 миллионов рублей налогов.



Суд арестовал имущество блогера Елены Блиновской на 64 млрд рублей