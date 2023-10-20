СК попросит суд заключить под стражу пасынка Стаса Намина, убившего брата и бабушку

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Подмосковные следователи попросят суд заключить под стражу пасынка рок-музыканта Стаса Намина, убившего брата Артема Микояна и бабушку. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Московской области сообщает ТАСС.

"Следователи и криминалисты провели с обвиняемым в двойном убийстве проверку показаний на месте, в ходе которой мужчина детально рассказал об обстоятельствах совершенного им преступления. Завтра следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", – указано в сообщении.

Тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с колото-резаными ранениями нашли в частном доме в Истре утром 19 октября. Кроме того, специалисты обнаружили на телах травмы, нанесенные молотком. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Позднее стало известно, что подозреваемым в убийстве является пасынок Намина Роман Микоян. Полицейские задержали его. Мужчина признался в содеянном.

Намин впоследствии назвал приемного сына "отморозком". Музыкант признался, что тот всегда был "мерзким человеком", "недостойным и низким".

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