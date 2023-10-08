Мужчину задержали по делу о хищении 25 млн рублей у пенсионерки в Москве

Фото: Следственный комитет РФ

В Москве задержали 30-летнего фигуранта уголовного дела о хищении 25 миллионов рублей у пенсионерки. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на заявление столичной прокуратуры.

"При координирующей роли Савеловской межрайонной прокуратуры задержан еще один фигурант уголовного дела о хищении 25 млн руб. у столичной пенсионерки", – говорится в сообщении пресс-службы.

Мужчине предъявлено обвинение по статье "Мошенничество", он заключен под стражу.

Отмечается, что 30-летний мужчина согласился на предложение своего знакомого о криминальном заработке. Фактически он координировал действия "криминальных курьеров", которые забирали денежные средства.

Ранее юрист Иван Соловьев предупредил, что некоторые мошенники могут собирать данные для составления "профиля жертвы". Отмечается, что есть злоумышленники, которые рандомно обзванивают потенциальных жертв, а есть те, которые тщательно собирают всю информацию о них.