Защита Блиновской настаивает на снижении налоговых требований на 200 млн рублей

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Защита блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов почти на миллиард рублей, настаивает на снижении налоговых требований почти на 200 миллионов рублей. Об этом в беседе с ТАСС сообщила адвокат блогера Наталия Сальникова.

Юрист объяснила, что речь идет о средствах, уплаченных в качестве НДС, но не учтенных в рамках проверки. По ее словам, из платежных поручений блогера на сумму почти в 300 миллионов рублей налоговый орган учел только 108 миллионов рублей отчислений.

"Поскольку <...> налоговый орган пришел к выводу, что все компании должны были вести не упрощенный учет, а должен быть полный учет, то, <...> чтобы точно восстановить размер налогов, <...> нужно восстановить все документы", – отметила Сальникова.

Адвокат также рассказала, что телеграм-канал Блиновской снова взломали, злоумышленники ведут за нее активную деятельность, собирают деньги с подписчиков. При этом обращения в компетентные органы, утверждает она, не дают никаких результатов.

Сальникова подчеркнула, что Блиновская соблюдает наложенные на нее судом запреты и не пользуется соцсетями и мобильной связью. При этом блогер обеспокоена, что действия злоумышленников могут повлечь за собой какой-то вред.

Ранее Пресненский суд продлил меру пресечения в виде заключения под домашний арест Блиновской до 26 октября. Запрет на использование интернета блогером также было решено сохранить.

В апреле Блиновская была задержана на границе с Белоруссией при попытке покинуть территорию РФ. Поводом послужили подозрения ФНС в том, то блогер применяла схему "дробления" бизнеса и занижала полученные в ходе своей деятельности доходы.

Блиновскую обвинили в неуплате 918 миллионов рублей налогов и легализации денежных средств, блогер признала вину и раскаялась.



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