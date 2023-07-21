11:51Шоу-бизнес
Суд продлил домашний арест Блиновской до конца октября
Фото: ТАСС/прокуратура Москвы
Пресненский суд Москвы продлил меру пресечения в виде заключения под домашний арест блогеру Елене Блиновской до октября. Она проходит как обвиняемая по делу о неуплате налогов. Об этом сообщает ТАСС.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Блиновской меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 26 октября", – огласила решение судья.
Отмечается, что запрет на использования интернета блогером также сохраняется.
Следователь, присутствующий на слушании, подчеркнул, что Блиновская, находясь на свободе, может надавить на граждан, проходящих по делу в качестве свидетелей. Как правило, это те, кто находился в служебной зависимости от блогера. Также они могут предпринять попытку скрыться от следствия, добавил он.
Адвокат блогера Наталья Сальникова заявила, что Блиновская передала следователю свой загранпаспорт, что свидетельствует о ее нежелании скрываться. Она также добавила, что блогер погасила задолженность по налогам уже на 50 миллионов рублей.
В рамках уголовного дела необходимо опросить еще 20 граждан, отметил сотрудник СК, при этом ведомству пока что не удалось установить всех сообщников блогера.
"В моем производстве находится уголовное дело, возбужденное в отношении Блиновской и иных, пока не установленных лиц, по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере", – сказал следователь, обосновывая свое ходатайство.
В конце апреля Блиновскую задержали на границе с Белоруссией. Поводом для этого стали материалы, которые поступили правоохранителям из столичного управления Федеральной налоговой службы.
Следователи сообщали, что блогер применяла схему "дробления" бизнеса и занижала полученные доходы.
Ее обвинили в неуплате 918 миллионов рублей налогов и легализации денежных средств. Блиновская, в свою очередь, раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину.
Позже стало известно, что 50 банковских счетов, коллекция золотых монет и около 100 миллионов рублей в различной валюте, которые принадлежали Блиновской, были арестованы.
Суд также наложил арест на 21 объект недвижимости в Ярославле, Москве и области, которыми владела блогер.
Суд оставил блогера Елену Блиновскую под домашним арестом
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